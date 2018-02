Bandeirantes e Marginais são as vias mais perigosas para motos de luxo

Há uma semana, um casal morreu assassinado depois de não entregar a assaltantes uma CBR 1000 na Avenida dos Bandeirantes. As vítimas estavam a caminho de Itu, no interior do Estado. A via, considerada o principal alvo de criminosos, não é a única que merece atenção redobrada. Segundo a polícia, uma quadrilha violenta também estava agindo nas zonas norte e oeste da capital. O grupo conseguia roubar, em média, três motos por dia. Depois, revendia peças em ruas do centro.

A quadrilha foi detida na tarde de anteontem na Rua Otaviano Basilio da Silva, na Freguesia do Ó, zona norte, em um desmanche nos fundos de uma casa. Ali, havia três motos potentes e peças de outros veículos.

Morte de policial. Entre os detidos está um menor de 16 anos que é apontado como o responsável pela morte do delegado Paulo Pereira de Paula, de 49 anos, em agosto, na Marginal do Tietê, perto da Ponte do Limão. A vítima passava com a Honda CB quando foi atingida por dois tiros e morreu no local. O policial era titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Guarulhos.

"Ele confessou o crime com riqueza de detalhes", comenta o delegado Marco Antonio de Paula Santos, seccional de Guarulhos e primo da vítima. Foi ele quem conduziu as investigações. A Corregedoria da Polícia Militar também acompanhou as apurações, uma vez que dois PMs foram assaltados no local nos últimos dois meses. Ambos reconheceram a quadrilha.

Binóculo. Para Reinaldo de Carvalho Bueno, conselheiro da Federação de Motoclubes, o ideal é evitar andar com motos valiosas, a menos que se esteja em grupo. "O que a gente recomenda é que as pessoas evitem avenidas sem comércio. Existe um trecho da Bandeirantes, por exemplo, que não tem nenhuma loja."

De acordo com Bueno, a entidade registrou alguns casos na Marginal do Pinheiros em que assaltantes chegavam a observar as vítimas de binóculo, em janelas das casas construídas na beira da via. "Depois, passavam para comparsas que estavam na Marginal", diz.

Bueno recomenda que os motociclistas nunca reajam durante abordagens. "Nós sempre andamos em grupo. No mínimo duas pessoas é o correto, sozinho nunca." Procurada, a Secretaria da Segurança disse não ter estatísticas separadas de furto e roubo de motocicletas.