Bandeirantes é a via mais perigosa para moto de luxo

A Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, e as Marginais do Pinheiros e do Tietê são as vias mais perigosas para quem anda em moto de luxo, de mais de R$ 30 mil. Os endereços constam de lista organizada pela Federação Nacional dos Motoclubes do Estado. A entidade alerta que as de modelo esportivo são as mais visadas por quadrilhas.

Há uma semana, um casal morreu assassinado depois de não entregar a assaltantes uma CBR 1000 na Avenida dos Bandeirantes. As vítimas estavam a caminho de Itu, no interior. A via, considerada o principal alvo de criminosos, não é a única que merece atenção redobrada. Segundo a polícia, uma quadrilha violenta também estava agindo nas zonas norte e oeste da capital. O grupo conseguia roubar, em média, três motos por dia. Depois, revendia as peças em ruas do centro (veja abaixo).

Para Reinaldo de Carvalho Bueno, conselheiro da Federação dos Motoclubes, o ideal é evitar andar com motos valiosas, a menos que se esteja em grupo. "O que a gente recomenda é que as pessoas evitem avenidas sem comércio. Existe um trecho da Bandeirantes, por exemplo, que não tem nenhuma loja."

Binóculo. De acordo com Bueno, a entidade registrou alguns casos na Marginal do Pinheiros em que assaltantes chegavam a observar as vítimas de binóculo, em janelas das casas construídas à beira da via. "Depois, passavam dicas para comparsas que estavam na Marginal", diz.

Bueno recomenda que os motociclistas nunca reajam durante abordagens. "Nós sempre andamos em grupo. No mínimo duas pessoas é o correto, sozinho nunca."

Procurada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública disse não ter estatísticas separadas de furto e roubo de motocicletas. Nem sequer a Delegacia de Investigações Sobre Roubo e Furto de Veículos (Divecar) diz ter os dados compilados.