Bandeirantes continua interditada parcialmente na altura de Caieiras

Ricardo Valota, do estadao.com.br,

Duas faixas da pista sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes continuam bloqueadas no quilômetro 35, em Caieiras, na Grande São Paulo.

Às 11h20 deste domingo, 14, o motorista encontrava cerca de 1 quilômetro de congestionamento na região, segundo a concessionária Autoban.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 2h05 uma carreta transportando mais de 25 toneladas de pó de enxofre tombou e pegou fogo, mas não houve feridos, apesar do incêndio e do derramamento de parte da carga na pista.

Equipes dos bombeiros e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estiveram no local. A carreta foi retirada da pista e está no acostamento.