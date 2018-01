Bandeirantes começa a ser recapeada amanhã

A reforma do asfalto da Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, vai começar amanhã. O horário não foi anunciado. São quatro trechos com ondulações por causa da circulação de caminhões. Os pontos mais críticos estão sinalizados.

A Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras afirma que as obras já estavam previstas e não têm relação com a abertura do Trecho Sul do Rodoanel. Após a inauguração, o tempo de viagem pela avenida teve redução média de 20%. Três dos trechos que terão o asfalto refeito estão no sentido da Marginal do Pinheiros.