Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle do caminhão e atingiu cinco trabalhadores que cortavam grama no canteiro central da rodovia. Ele teria dormido ao volante.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes, no 91º Distrito Policial. Até as 22h, o delegado responsável por investigar o acidente ainda ouvia as testemunhas. / WILLIAM CARDOSO