'Bandeira policial' elege chapa na UnB Com a bandeira de mais segurança no câmpus e a defesa de Parcerias Público-Privadas (PPPs) na pesquisa acadêmica, a chapa Aliança Pela Liberdade venceu a eleição do Diretório Central de Estudantes (DCE) da Universidade de Brasília (UnB), impondo uma derrota histórica a grupos de esquerda que se revezavam no poder. O resultado foi anunciado na quinta-feira.