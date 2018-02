'Bandeira' é a defesa de cães Tripoli teve 132 mil votos nas eleições de outubro com a bandeira em defesa dos animais. Ele é o autor do projeto que criou o primeiro hospital público e gratuito para cães e gatos. Seu irmão, o deputado federal Ricardo Tripoli (PV), foi um dos parlamentares que mais atuaram na revisão do Código Florestal.