Bandeira do Reino Unido virou moda até para casa

WWW.KARE-SAOPAULO.COM.BR;

I-STICK STORE: SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS: AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 618,

PISO PACAEMBU; TEL.: (11) 3823-2363;

MERCADO LIVRE:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR

A bandeira do Reino Unido virou febre fashion e nunca mais saiu de moda. Está estampada em tudo por aí: camisetas, capas de celulares, móveis e até adesivos decorativos. A moda contaminou as grifes internacionais, que estão cada vez mais atentas ao que se passa nas ruas.

Jimmy Choo chegou a fazer uma coleção completa de lenços, carteiras, óculos e bolsas, que variam de US$ 165 a US$ 3.295. A Chanel e a Alexander McQueen também fizeram clutches (bolsas de mão) com a estampa da bandeira. Os produtos podem ser comprados pelo site www.saksfifthavenue.com.

Nos camelôs e lojas de acessórios para celulares, há capas para telefone que começam em R$ 30. Além da bandeira, acessórios com a frase "Keep Calm and Carry On" (mantenha a calma e siga em frente) também são disputados.

Decoração. A bandeira ganhou ainda os objetos de decoração da casa. Na Stick Store, do Shopping Pátio Higienópolis, há produtos exclusivos, como mesas de jantar (R$ 1.500) e de canto (R$ 399) e banquinhos (a partir de R$ 129). Todos de MDF com a estampa da bandeira. Para quem quer investir mais, a marca alemã Kare colocou no mercado a cômoda Jack, feita de madeira e cobre, com seis gavetões. A peça custa R$ 5.689.