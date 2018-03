Banda Racionais MC's é a primeira atração confirmada da Virada Cultural 2013

A banda paulistana Racionais MC's é a primeira banda confirmada na Virada Cultural 2013, que acontece em 18 e 19 de maio. Liderados pelo cantor Mano Brown, os músicos se apresentam no maior palco da Virada, o da Praça Júlio Prestes, na Luz. O show vai acontecer no domingo (19) às 15 horas.

A apresentação vai marcar o retorno do grupo à Virada Cultural seis anos depois da confusão que marcou o show feito em 2007 na Praça da Sé. Em um confronto entre público e policiais, 12 pessoas ficaram feridas, 14 foram presas e dezenas de lojas foram depredadas, além de uma das entradas do metrô. A Sé passou a ficar de fora do roteiro da Virada desde então, e os Racionais nunca mais foram chamados para se apresentar no evento.

Segundo a organização, o grupo foi sondado para se apresentar no Teatro Municipal, mas o cantor Mano Brown recusou a proposta. A ideia é que eles façam uma releitura dos discos lançados.