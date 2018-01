Banda do Candinho se apresenta hoje no Bexiga e Bela Vista

A Banda do Candinho e Mulatas desfila nesta quarta-feira, 18, a partir das 19 horas, pelas ruas do bairro do Bexiga e Bela Vista. A concentração acontece na Rua Santo Antonio, na esquina com a Rua 13 de Maio. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Em homenagem à velha guarda do samba de São Paulo, a banda, cujas cores são o vermelho e o branco, terá como porta-estandarte Cleuza Rossi, veterana porta-bandeira da Vai-Vai. Os foliões serão animados com marchinhas, sambas e frevos de antigos carnavais. Além das ruas do Bexiga, o bloco desfilará pelo centro da capital, passando pela Praça Ramos de Azevedo e pelas avenidas São João e Ipiranga.