Banda de hip hop Public Enemy vai inaugurar palco no Clube Tietê

SÃO PAULO - O grupo de rap norte-americano Public Enemy será o primeiro a usar o palco sobre os 20 mil metros quadrados de grama sintética do Centro Esportivo e de Lazer Tietê, segundo o prefeito Fernando Haddad (PT), que esteve na tarde desta quinta-feira, 2, na cerimônia de posse da Chácara do Jockey. "Vamos fazer uma homenagem ao hip hop. Não entendo muito, meu negócio é MPB [Música Popular Brasileira] e rock and roll, mas eu chego lá. Andando de bicicleta eu chego no hip hop", disse Haddad durante o evento.

O Centro Esportivo e de Lazer Tietê, na zona norte, foi entregue no final de setembro após ser reformado e revitalizado pela Prefeitura para ser transformado em parque. A apresentação da banda estrangeira está marcada para o dia 18 de outubro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jockey. Nesta quinta-feira, a administração municipal recebeu no Jockey Club de São Paulo uma área de 140 mil metros quadrados, que irá virar um parque. O processo de posse faz parte de um acordo entre a Prefeitura e a entidade que deve cerca de R$ 140 milhões em Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os cofres públicos.

No evento, o prefeito de São Paulo tirou 'selfies' com centenas de pessoas e subiu em um trator para derrubar o muro da Chácara do Jockey, que separa o espaço da Avenida Francisco Morato, na zona oeste da capital paulista.