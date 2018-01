Band e Márcia Goldschmidt terão de indenizar telespectador

O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) condenou a TV Bandeirantes, a empresa Quality Construtora Negócios Empreendimentos Ltda e a apresentadora Márcia Goldschmidt a pagarem R$ 20 mil a um telespectador, vítima de propaganda enganosa.

Segundo o TJ-RJ, devido a um anúncio da construtora no programa A Hora da Verdade, comandado pela apresentadora, o suboficial da Marinha Paulo Rodrigues Oliveira, de 64 anos, fechou contrato com a Quality para liberação de crédito imobiliário no valor de R$ 80 mil.

Depois de pagar R$ 10 mil, a vítima descobriu que os cheques emitidos pela empresa não tinham fundos. A indenização é por danos morais e materiais.

De acordo com o relator do processo, desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto, o veículo da publicidade também é responsável pelos danos causados ao cliente. Ele destacou que a emissora de televisão poderia conferir a idoneidade do anunciante, antes de veicular a propaganda. Os réus podem recorrer da decisão.