Bancos viram alvos na Oscar Freire e em São Miguel Em dois assaltos a bancos ontem na capital houve participação de bandos armados. Pelo menos cinco homens assaltaram uma agência do banco Santander ontem à tarde, na Rua Oscar Freire, nos Jardins. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, o grupo dominou os vigias do banco. O bando fugiu com as duas armas dos seguranças e a PM não revelou a quantia levada. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros).