Bancos fecham e rodízio está suspenso no feriado; veja o que abre em SP

SÃO PAULO - O feriado de 7 de Setembro em São Paulo deve alterar a rotina de funcionamento de bancos, comércio e outros serviços. As agências bancárias estarão fechadas durante todo o dia, e shoppings da capital deverão ter funcionamento diferenciado, com a maioria das lojas abrindo somente às 14h. O rodízio de veículos estará suspenso, assim como o atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e unidades da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Especialidades; Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24h e prontos-socorros terão funcionamento normal.

Confira abaixo informações sobre mercados, parques e aparelhos de cultura da Prefeitura:

Abastecimento

O expediente dos mercados e sacolões municipais terão programação alterada

Mercados

Central Leste - Aberto das 7h às 13h

Guaianases - Aberto das 8h às 13h

Ipiranga - Aberto das 8h às 13h

Kinjo Yamato - Aberto das 3h às 15h

Lapa - Fechado

Paulistano - Aberto das 6h às 16h

Penha - Fechado

Pinheiros - Aberto das 8h às 15h

Pirituba - Aberto das 7h às 14h

Santo Amaro - Fechado

São Miguel - Fechado

Sapopemba - Aberto das 8h às 13h

Tucuruvi - Aberto das 8h às 13h

Vila. Formosa - Aberto das 8h às 19h

Teotônio Vilela - Aberto das 7h às 13h

Pátio Pari - Aberto das 4h às 22h

Sacolões

Avanhandava - Aberto das 7h às 14h30

Bela Vista - Aberto das 8h às 14h

Brigadeiro - Aberto das 7h às 14h

Butantã - Aberto das 7h às 13h

COHAB Adventista - Aberto das 8h às 14h

Cidade Tiradentes - Aberto das 8h às 15h

Estrada do Sabão - Aberto das 7h às 14h

City Jaraguá - Aberto das 7h às 14h

Jaguaré - Aberto das 7h às 13h

Jaraguá - Aberto das 7h às 14h

João Moura - Aberto das 7h às 13h

Lapa - Aberto das 8h às 14h

Piraporinha - Aberto das 7h às 14h

Rio Pequeno - Aberto das 7h às 14h

Santo Amaro - Aberto das 7h às 17h

São Miguel - Fechado

Freguesia do Ó - Aberto das 7h às 14h

Assistência social

Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs) e a Coordenadoria de Atendimento Permanente e de Emergência (CAPE) estarão abertos 24 horas. Os Centros de Acolhida funcionarão de acordo com a unidade, abertos por 16 ou 24 horas. Permanecerão fechados: Loja Social, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Supervisões de Assistência Social (SAS), Centros POP e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Cultura

Arquivo Histórico Municipal – Aberto das 10h às 17h para a exposição “São Paulo em Registros Oficiais”

Beco do Pinto – Aberto

Bibliotecas de Bairro – Fechadas

Biblioteca Mário de Andrade – Fechada

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal – Fechadas

Biblioteca Pública Circulante (Mário de Andrade) – Fechada

Bosques de Leitura – Fechados

Capela do Morumbi – Aberta

Casa da Imagem (antiga Casa nº 01) – Aberta

Casa de Cultura Brasilândia – Fechada

Casa de Cultura Butantã – Fechada

Casa de Cultura Campo Limpo (Nathalia Rosemburg) – Fechada

Casa de Cultura Chico Science – Fechada

Casa de Cultura Cidade Tiradentes (Espaço Cultural Casa da Fazenda/Cora Coralina) – Fechada

Casa de Cultura do Itaim Paulista – Fechada

Casa de Cultura Paço Cultural Julio Guerra / Casa Amarela – Fechada

Casa de Cultura Manoel Cardoso de Mendonça – Fechada

Casa de Cultura M’ Boi Mirim – Fechada

Centro Cultural Palhaço Carequinha – Fechado

Casa de Cultura Raul Seixas (Parque Raul Seixas) – Fechada

Casa de Cultura Salvador Ligabue – Fechada

Casa de Cultura de São Miguel Paulista (Antonio Marcos) – Fechada

Casa de Cultura São Mateus – Fechada

Casa de Cultura São Rafael – Fechada

Casa de Cultura Tendal da Lapa – Fechada

Casa de Cultura do Tremembé – Fechada

Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão) – Fechada

Casa do Bandeirante – Aberta

Casa do Grito – Aberta

Casa Modernista – Aberta

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui) – Fechada

Casa do Tatuapé – Aberta

Centro Cultural São Paulo – Estarão abertas apenas a Biblioteca Braile, Multimeios e a Central de Informações

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso – Aberto das 10h às 18h

Centro Cultural da Penha – Aberto

Centro de Formação de Cidade Tiradentes – Fechado

Centro da Memória do Circo – Aberto das 13h às 20h

Chácara Lane – Aberta

Escola Municipal de Bailado – Fechada

Escola Municipal de Iniciação Artística – Fechada

Escola Municipal de Música – Fechada

Fundação Teatro Municipal / Praça das Artes – Consulte a programação

Centro Cultural Olido – Aberto das 13h às 22h

Hemeroteca – Atendimento mediante agendamento

Monumento à Independência (Capela Imperial) – Aberto

OCA (Pavilhão Lucas Nogueira Garcez) – Aberta

Ônibus Bibliotecas – Não irão circular

Pavilhão das Culturas Brasileiras – Fechado

Ponto de Leitura Piqueri – Fechado

Sítio da Ressaca – Aberto

Sítio Morrinhos – Aberto

Solar da Marquesa de Santos – Aberto

Teatro Alfredo Mesquita – Fechado

Teatro Arthur Azevedo – Fechado

Teatro Cacilda Becker – Fechado

Teatro Décio de Almeida Prado – Fechado

Teatro Flávio Império – Fechado

Teatro João Caetano – Fechado

Teatro Leopoldo Fróes – Fechado

Teatro Martins Penna – Fechado

Teatro Paulo Eiró – Fechado

Teatro Zanoni Ferrite – Fechado

Educação

As Unidades Educacionais permanecem fechadas durante o feriado. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionam das 8h às 18h. Veja a programação.

Esportes

Centros Esportivos funcionarão normalmente em esquema de plantão.

Saúde

As UBSs, UBSs Integrais, Hospitais Dia da Rede Hora Certa, Ambulatórios de Especialidades e AMAs Especialidades não funcionarão nesta quarta-feira, 7. As AMAs 12h, AMAs/UBSs Integradas (parte do pronto-atendimento), UPAs 24h, Prontos-socorros, AMA 24h, Pronto-Atendimento e Hospitais prestarão atendimento normalmente.

Hospitais veterinários

Apenas a unidade da zona leste, no Tatuapé, funcionará das 7h às 10h para casos de emergência.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento não funcionarão.

Ecopontos

Durante os feriados, os ecopontos funcionam das 6h às 18h. As unidades funcionam de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos, das 6h às 18h. Consulte as regras e endereços.

Trabalho

As unidades fixas dos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATes) não terão expediente durante o feriado, retomando o atendimento normal na quinta, 8,das 8h às 17h.

Verde e Meio ambiente

Os parques administrados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente funcionarão normalmente durante todo o feriado. Consulte a relação dos parques e horários de funcionamento. O Centro de Manejo de Animais Silvestres do Parque Anhanguera funcionará das 8h às 12h.