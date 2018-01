Bancos, escolas e museus mudam horário para ver o Brasil na Copa

Atenção. Os bancos da capital abrirão nesta terça das 8h às 14h. Foto: Werther Santana/AE

Bancos, museus, escolas e lojas de São Paulo mudaram seus horários de funcionamento para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, hoje, às 15h30. A maioria dos locais encerra o expediente antes do jogo ou interrompe o funcionamento durante a partida. Só serviços de emergência e alguns postos de atendimento, como os de inspeção veicular e Poupatempo, funcionam normalmente.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar as vias, especialmente em áreas que concentram bares e restaurantes, como em Moema, Jardins, Vila Mariana, Pinheiros, Vila Madalena, Vila Olímpia, Santana, Tatuapé e no centro.

A CET trabalha com efetivo 30% maior. São mais de 500 agentes divididos em pontos estratégicos e nos principais corredores viários para retirar interferências na via pública. A ativação das faixas reversíveis será de acordo com a demanda.

Nas repartições públicas municipais e estaduais, o expediente de hoje se encerra às 14 horas. As escolas municipais e estaduais também suspenderam o funcionamento no período da tarde. Cada escola tem autonomia para definir a data de reposição das aulas.

No Hospital das Clínicas e nos hemocentros estaduais, que funcionam normalmente, haverá transmissão da partida. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, em época de Copa, as doações chegam a cair 40%.

ABRE E FECHA

Bancos

Abrem das 8h às 14h.

Poupatempo

Funciona normalmente.

Parques municipais

Funcionam normalmente.

Escolas públicas

Aulas da tarde foram suspensas e serão repostas posteriormente - cada escola definirá a data.

Saúde

AMA especialidades, UBS e outros serviços de consulta e exames com agendamento e centros de saúde estaduais até as 14h. Serviços de emergência, hospitais públicos e estaduais, Samu, pronto-socorro, AMAs, hemocentros e centrais de transplante: funcionam normalmente.

Trânsito

Maior movimento das 13h30 às 15h30. Zona Azul e rodízio mantidos. Informações: 1188.

Inspeção veicular

Funciona normalmente.

Transporte público

Ônibus municipais circulam normalmente. As linhas intermunicipais terão operação de horário de pico a partir das 13h30, assim como o Metrô.

Shoppings

Lojas fecham meia hora antes do jogo e reabrem meia hora depois (praças de alimentação e parques de diversões funcionam normalmente).

Feiras

Funcionam normalmente.

Correios

Agências: das 8h30 às 15h. Por telefone: das 8h às 22h.

Bibliotecas municipais

Funcionam até as 14h.

Museus

Pinacoteca, Estação Pinacoteca (foto), Museu da Resistência e Museu da Língua Portuguesa: das 10h às 13h. Museu Paulista e Museu do Futebol: das 9h às 14h. Masp: 11h às 15h. Centro Cultural São Paulo: bibliotecas e exposições até as 14h.