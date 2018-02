Banco terá 3 dias para informar sobre nota rosa

Nos casos em que o BC constatar que a nota foi manchada pelo dispositivo, o banco terá até três dias úteis para comunicar ao cliente que a entregou de que a nota é produto de crime e que, portanto, não haverá reembolso. A regra vale exclusivamente nos casos em que o cidadão não sacou de caixa eletrônico.

Se o BC não conseguir determinar a natureza das manchas, a autoridade monetária depositará o valor correspondente para o banco que entregou as notas e este terá 24 horas para creditar o valor na conta do cliente. No caso de não correntista, o prazo será de três dias úteis.

O cidadão poderá acompanhar a análise no http://www.bcb.gov.br/?CEDMOED (campo Serviços). Basta indicar CPF e data de nascimento. O procedimento leva, em média, 2 dias.