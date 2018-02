Banco no Shopping Iguatemi é assaltado Dois homens de terno se passaram por clientes para assaltar a agência do Banco Itaú do Shopping Iguatemi, nos Jardins, zona sul da capital, na tarde de ontem. Os assaltantes renderam o vigilante e as duas funcionárias e levaram uma quantia não divulgada. A Polícia Civil ainda não tem pistas dos criminosos. Não houve tiros durante a ação.