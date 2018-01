Banco abre contas para arrecadar doações

O Banco do Nordeste do Brasil lançou ontem uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas em Alagoas e Pernambuco. As doações em dinheiro devem ser depositadas nas seguintes contas: em Alagoas, agência 031-0; conta corrente 19.542-2. Em Pernambuco, a agência é 044-2; conta corrente 21.462-7. O dinheiro será utilizado para a aquisição de itens emergenciais pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Cruz Vermelha dos Estados.