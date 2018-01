Bancários protestam contra aumento do IPTU em SP

Cerca de 300 bancários ligados ao Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região estão reunidos desde o início da tarde desta segunda-feira, 14, para protestar contra o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no Viaduto do Chá, no Centro de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo ocupava por volta das 14h a calçada e a faixa da direita da via, em frente à Prefeitura, mas não atrapalhava o trânsito no local. Um carro de som ocupa uma faixa da rua.

Segundo o Sindicato, o protesto é contra o aumento abusivo do IPTU, que pode elevar o tributo em até 300% nos próximos dois anos. O reajuste promovido pelo prefeito Gilberto Kassab penaliza os trabalhadores, primeiro porque os reajustes dos salários serão corroídos pelos tributos. O ato contará com a performance do "Papai Cruel", que distribui no Natal, como presente, o boleto do IPTU com valores reajustados. Também serão distribuídos à população gorros de Papai Noel e narizes de palhaço, segundo o sindicato.

O Sindicato já realizou um grande protesto contra o aumento do IPTU no dia 1º de dezembro, em frente à Câmara Municipal. No mesmo dia, a bancada de vereadores que apoiam Kassab aprovaram o reajuste.