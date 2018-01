Bancários fazem protesto contra aumento de IPTU em São Paulo

Cerca de 40 bancários realizam uma performance teatral em protesto na tarde desta terça-feira, 1, em frente à Câmara Municipal de São Paulo, no Viaduto Jacareí, na região central, contra a aprovação do aumento no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A proposta de Kassab que prevê aumento de até 60% no valor do imposto foi aprovada em primeira votação pela Câmara Municipal na semana passada e hoje passará pela segunda e definitiva. A base de apoio do prefeito já anunciou que vai barrar qualquer alteração no projeto, segundo informou o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.

A entidade afirmou que irá denunciar à sociedade o nome dos vereadores que votaram a favor do aumento do IPTU.