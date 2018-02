Bancário acusado de atropelar ciclistas é solto depois de obter habeas corpus

A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou a libertação do bancário Ricardo José Neis, 47 anos, acusado de atropelar um grupo de ciclistas. Ele deixou ontem o Presídio Central de Porto Alegre, onde estava desde 11 de março, e vai responder em liberdade ao processo por 17 tentativas de homicídio triplamente qualificadas. O Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus ao bancário por entender que não há indicação concreta de que ele, estando em liberdade, ameaçará testemunhas e vítimas ou destruirá provas.

O atropelamento ocorreu em 25 de fevereiro. Neis acelerou seu carro entre dezenas de ciclistas, feriu 17 deles e fugiu do local. Ele alegou que se viu cercado e ameaçado e, por temer agressão, forçou a passagem.