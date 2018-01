Baleia jubarte é achada morta em praia de Ilha Comprida

SOROCABA - Uma baleia jubarte adulta com cerca de 13 metros de comprimento foi encontrada morta em uma praia de Ilha Comprida, no litoral sul do Estado de São Paulo, nesta quarta-feira, 3. O animal foi avistado por pescadores que entraram em contato com a ONG Amigos do Mar.

De acordo com o biólogo Cristian Negrão, a baleia estava morta havia quatro dias e foi levada pela maré até a praia. O corpo não apresentava ferimentos. Este é o 11º animal da mesma espécie que aparece morto nas praias do litoral sul de São Paulo desde maio deste ano.

O biólogo entrou em contato com o Instituto de Pesca de Cananeia, órgão do governo estadual. Uma equipe providenciava, no fim da tarde, a remoção e o sepultamento do grande mamífero marinho. Segundo o biólogo, a baleia jubarte, também conhecida como baleia-cantora, migra da região norte para o sul do país no período de reprodução, passando ao longo da costa paulista.

As causas do elevado número de mortes nos últimos meses estão sendo investigadas pelo instituto, com apoio da Amigos do Mar. Em Ilha Comprida, é a quarta baleia encontrada desde junho. Outras três foram achadas no Guarujá, duas em Peruíbe e outras em Santos e Mongaguá.