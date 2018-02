Baleado por assaltante, homem consegue dirigir até delegacia em Guarulhos Baleado no pescoço, o comerciante Hilquias Fernandes de Lima, de 43 anos, conseguiu escapar de assaltantes anteontem à noite e dirigir até o 7.º Distrito Policial de Guarulhos, na Grande São Paulo. Socorrido por policiais, ele está internado em estado grave no Hospital Geral de Guarulhos. Dono do restaurante Garfos, no bairro Portal dos Gramados, o comerciante ia para casa quando foi atacado na Estrada Guarulhos-Nazaré. Após ferir o comerciante, o bandido fugiu sem levar nada. Ao entrar no pátio do 7.º DP com o seu Honda Civic, ele bateu em uma viatura. Ensanguentado, Hilquias desceu do carro dizendo: "Tentaram me roubar." Um delegado e um investigador o socorreram, enquanto um escrivão ficou na delegacia.