Baleado na cabeça, homem é encontrado com seus pertences na porta de casa

SÃO PAULO - Um homem morreu após ser baleado na cabeça na porta de casa, na madrugada da última sexta-feira, 6, na zona norte de São Paulo. Thiago Oya, de 28 anos, era de Curitiba e estava trabalhando como diretor de desenvolvimento em uma empresa de marketing havia cerca de dois meses, na capital paulista. Nenhum pertence seu foi roubado, e ele morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu o chamado pouco antes da 1 hora da manhã, a vítima foi encontrada na porta do prédio onde morava, na avenida Santa Marina, na região do bairro da Freguesia do Ó. "Uma pessoa que passava na via viu o corpo e acionou a PM", informou a assessoria da corporação.

+++ Em 26 horas, duas mulheres são mortas pelos ex-companheiros em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No local do crime foram encontrados pertences pessoais como carteira, chave de veículo, celular, agenda e laptop, o que desconfigura o caso como um crime de latrocínio - roubo seguido de morte. Os pertences foram entregues à companheira de Oya, Verônica Martinelli.

+++ PM de folga mata criminoso em tentativa de arrastão na zona leste de SP

A polícia apreendeu um estojo de arma calibre 380, e o caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, da Polícia Civil, que investiga o caso.

No Facebook, amigos de Curitiba lamentaram a morte de Oya. A comunidade Coxa Sampa, que reúne torcedores do Coritiba, time de futebol paranaense, escreveu: "Hoje a família Coxa Sampa recebeu a triste notícia do falecimento de nosso membro e querido amigo Thiago Oya. Sua alegria e parceria serão sempre lembradas por nós!"