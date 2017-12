Balconista reage a assalto e morre com tiro na cabeça

Os assaltantes mostraram uma arma e exigiram que as vítimas entregassem seus pertences. Luciano resistiu e levou uma coronhada na cabeça. Os ladrões então tomaram os celulares dos dois e saíram correndo.

Nesse momento, Elias suspeitou de que a arma poderia ser de brinquedo e resolveu perseguir a dupla para recuperar os aparelhos. Na altura da Avenida Rio Branco, na mesma região, um dos bandidos sacou a arma e baleou o jovem na cabeça.

O balconista foi levado para a Santa Casa, no centro, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo consta do boletim de ocorrência, os criminosos tinham entre 14 e 20 anos. A polícia vai examinar imagens das câmeras de segurança do local para tentar identificar os bandidos.