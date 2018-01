Balas perdidas no Rio matam 2 e ferem 4

Duas pessoas morreram e quatro pessoas ficaram feridas ? entre elas, um menino de 5 anos ? ao serem atingidas por balas perdidas, na noite de sexta-feira, na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte da cidade. As vítimas estavam numa barbearia, quando foram atingidas. Moradores acusam policiais do 22.º Batalhão (Maré) de terem entrado na favela atirando. A PM afirma que houve troca de tiros entre traficantes. Morreram Paulo Cardoso Batalha, de 47 anos, e Deividson Evangelista, de 19.