Balas perdidas ferem 4 em favela pacificada Quatro pessoas foram baleadas durante troca de tiros entre traficantes e policiais militares na Favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio, quarta-feira à noite. O conjunto de favelas tem quatro Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) desde 2012. Nenhum dos feridos tem ligação com o tráfico. Eles foram atingidos por balas perdidas, informou a polícia. Três tiveram alta na madrugada e uma mulher continua hospitalizada, mas sem gravidade. Ninguém foi preso.