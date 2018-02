Balas falham e enfermeiro escapa de ser a 5ª vítima Um enfermeiro escapou na quinta-feira de tomar dois tiros de Fernando Buffolo ao tentar desarmá-lo. Antigas, as balas falharam. O administrador conta no depoimento à polícia que entrou em luta corporal com o enfermeiro, que "arrebatou-lhe a arma e deu-lhe dois golpes na cabeça". E, só não o rendeu, porque Buffolo pegou uma faca e ele conseguiu escapar.