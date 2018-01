Balão causa incêndio na Floresta Nacional de Ipanema em Iperó

SOROCABA - Um incêndio causado pela queda de um balão destruiu oito mil metros quadrados de mata na Floresta Nacional (Flona) de Ipanema, unidade de conservação federal, em Iperó, região de Sorocaba, neste domingo, 7. Os danos só não foram maiores porque os brigadistas da unidade, auxiliados por funcionários e voluntários, bloquearam e apagaram as chamas. Eles usaram tratores e veículos com tanques para controlar o fogo. A floresta é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

As chamas atingiram árvores e vegetação rasteira numa área próxima dos sítios históricos com ruínas de fornos construídos por Afonso Sardinha no século XVI, numa das primeiras tentativas de fundir ferro em território brasileiro. O fogo foi contido antes de atingir as áreas mais preservadas da floresta, com remanescentes de Mata Atlântica. De acordo com a administração da Flona, brigadistas viram quando o balão, com cerca de dez metros de altura, se aproximava do local. Eles acompanharam a queda e agiram rapidamente. A Polícia Civil de Iperó vai investigar a soltura do balão, considerada crime ambiental.