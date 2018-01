Balão causa incêndio em galpão de reciclagem em SP

Ricardo Valota, do estadao.com.br,

A queda de um balão, às 23 horas de segunda-feira, destruiu uma área de cerca de 500 m² de um galpão contendo materiais de reciclagem, na esquina da Rua Gabiroba de Minas com a Rua Carlo Mannelli, no Jardim Gianetti, região do Lageado, na zona leste de São Paulo. O fogo só foi controlado por volta da 1 hora desta terça-feira. Cinco equipes dos bombeiros foram acionadas para conter o incêndio. Segundo os bombeiros, o incêndio não deixou feridos.