Balão cai em prédio na zona oeste de SP e causa princípio de incêndio

SÃO PAULO - Um balão caiu sobre casas e um prédio de 12 andares, por volta das 7h45 desta quarta-feira, 15, na Rua Tucuna, Vila Pompeia, zona oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ocorreu um princípio de incêndio no telhado de uma das residências, mas ninguém ficou ferido. Vizinhos relataram que a casa não tinha moradores.

+ Dez anos após o voo 3054, como Congonhas mudou?

Mais cedo, a presença de um balão chegou a fechar as operações do Aeroporto Campo de Marte entre 7h35 e 7h51. Segundo a assessoria de Imprensa da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a estrutura foi vista próxima da cabeceira de Campo de Marte, mas não havia confirmação se era a mesma que caiu na Vila Pompeia. Da mesma forma, um balão foi avistado na região da torre do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, sem afetar as operações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Anac regulamenta o uso de drones no Brasil

A queda do balão movimentou o feriado no bairro da zona oeste. Para o engenheiro eletrônico Omar Tedesco, de 60 anos, e o porteiro Rafael Marroni, de 31, o objeto poderia ser uma provocação de torcedores corintianos contra palmeirenses, pois o Estádio Allianz Parque está localizado a menos de uma quadra de distância. Já o artista visual Luís Roberval Sales, de 61 anos, acreditava em uma homenagem ao cantor Raul Seixas, pois “uma parte do balão tinha a estampa de um homem branco barbudo”.

“Estava dormindo, abri a janela do meu quarto e olhei para cima, daí liguei a TV e estavam mostrando o meu prédio”, conta Tedesco. Ele relata que conseguiu alcançar o balão da janela da sala do apartamento e chegou a tentar puxar o objeto para tentar retirá-lo. Porteiro do edifício, Marroni percebeu o artefato quando motociclistas começaram a parar na frente do imóvel. “Acho que eram baloeiros querendo buscar. Quando viram a polícia, saíram rápido.”

Pena

Soltar, fabricar ou vender balões é crime ambiental, com pena prevista de 1 a 3 anos de prisão, de acordo com a Lei 9.605/13. O infrator fica sujeito ainda a uma multa de R$ 7,5 mil. Entre janeiro e setembro de 2017, mais de 170 balões foram apreendidos e multas de R$ 1,6 milhão foram aplicadas, segundo o governo do Estado.

Para lembrar: drone em Congonhas

No domingo, um drone fechou o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. A Polícia Federal abriu um inquérito para identificar o responsável. O equipamento sobrevoou a pista de pouso e interrompeu pousos e decolagens entre 20h15 e 22h25.

Caso seja identificado, o responsável por pilotar o drone poderá responder pelo crime de expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, previsto no artigo 261 do Código Penal. A pena é de 2 a 5 anos de prisão.