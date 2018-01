Balão cai em pátio próximo a aviões no Aeroporto de Cumbica

Um balão caiu no pátio do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, em São Paulo, por volta das 23h desta quarta-feira, 11. Em vídeo feito por um funcionário de manutenção de aeronaves que preferiu não se identificar, é possível ver o objeto próximo a aviões comerciais estacionados e pegar fogo ao atingir o chão.

“O balão era grande, maior que a picape utilizada pelo pessoal da segurança. Foi preciso dois carros e cinco homens para conseguir apagá-lo. Não é muito comum cair dentro do aeroporto. Geralmente eles são vistos do aeroporto, mas caem pelas redondezas”.

Segundo o aeroporto, o balão caiu entre os terminais 1 e 2, porém não prejudicou pousos nem decolagens e não trouxe risco aos passageiros. “Foi instaurado um procedimento normal de segurança e o objeto foi apagado e retirado do local”, informou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dados fornecidos por voluntários no portal do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) indicam 165 casos de balões perto de aeroportos em São Paulo de 1º de janeiro a 11 de novembro deste ano. O último registro é de 26 de outubro no bairro Jardim Presidente Dutra, ao lado do Aeroporto de Cumbica.