Bala perdida mata mulher dentro de casa A dona de casa Rosiléia da Silva, de 19 anos, morreu ontem atingida por bala perdida dentro de casa, no Morro do Chapadão, zona norte do Rio, com a filha de 1 ano e 8 meses no colo. O bebê foi atingido nas costas por estilhaços, recebeu atendimento e passa bem. Policiais militares do 41.º Batalhão trocavam tiros com traficantes. Ainda não se sabe de onde partiu o disparo que matou a jovem. Ela foi socorrida e morreu no Hospital Estadual Carlos Chagas. As armas dos PMs e de um suspeito de tráfico serão periciadas.