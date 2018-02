Bala perdida fere garoto de 11 anos na zona sul Um menino de 11 anos foi atingido nas costas por uma bala perdida na noite de sábado no Campo Limpo, zona sul da cidade. O autor do tiro não foi identificado pela polícia. Internado no Hospital Municipal do Campo Limpo, o garoto foi submetido a uma cirurgia na manhã de ontem e passa bem. Não há risco de vida, segundo a assessoria da unidade.