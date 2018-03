Bala atingiu abdome e rim de garoto

Segundo Marcos David, diretor clínico do hospital, o menino foi levado ao centro cirúrgico e teve uma parada cardiorrespiratória dez minutos depois. Miguel estava em estado de choque ao ser atendido. "Ele perdeu muito sangue, a bala entrou pelo lado esquerdo do abdome, atravessou as alças intestinais e se instalou perto do rim direito", afirmou. "A equipe tentou ressuscitá-lo, sem sucesso, por uma hora. Ele perdeu muito sangue."

"Estamos chocados no hospital, também tenho filho pequeno", afirmou David. A morte foi confirmada às 13 h15 pela equipe. O corpo ficou até a noite no hospital para que fosse feito o Serviço de Verificação de Óbitos, solicitado pelo delegado do 1.º Distrito Policial de Embu. Às 22h15, foi levado para o Instituto Médico-Legal de Taboão da Serra. Não havia definição sobre o horário do enterro.