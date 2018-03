Baixou A Collins, marca do Bom Retiro, no centro da capital, que se espalhou por São Paulo, está com descontos de até 80%. Uma saia de bolinhas de Chiffon até o joelho sai por R$ 19,90. A estilista Juliana Jabour abriu loja virtual e dá desconto de até 75% nas peças do outlet e de 65% nas de inverno. A túnica vermelha baixou de R$ 172 para R$ 137.