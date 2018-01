Baixou A Chic Chic Lab de Criação, coletivo de obras assinadas no segmento de home, design e gift, tem peças curiosas com descontos, caso do ralador da foto, de R$ 84 por R$ 67. Já a grife Isabella Giobbi vai mudar de endereço e dá descontos de 70% até amanhã. Também colocou à venda peças Prada e Gucci de acervo pessoal.