Baixista de hit do verão morre em acidente na BA Catorze pessoas, entre integrantes e produtores do grupo pernambucano Reginho e Banda Surpresa, do hit Minha mulher não deixa, não, ficaram feridos, na madrugada de ontem, depois que o ônibus do grupo tombou no km 66 da BR-110, altura do município de Jeremoabo (BA), a 361 km de Salvador. O baixista da banda, Lenine Castro dos Santos Filho, de 23 anos, morreu.