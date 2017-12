Baixas temperaturas 'esquentam' turismo serrano em SP

As baixas temperaturas devem aquecer o comércio e turismo do Circuito das Águas Paulista no feriado de Corpus Christi. Segundo levantamento feito pelo consórcio composto por representantes das oito cidades serranas localizadas no interior do estado, 95% dos 17 mil leitos de hotéis e pousadas já tinham sido reservados para o feriado até esta terça-feira.

De acordo com o prefeito de Pedreira e presidente do Circuito das Águas, Hamilton Bernardes Junior (PSB), a expectativa dos municípios é de receber 170 mil turistas, entre os que permanecem hospedados e os que apenas visitam a região, durante os quatro dias do feriado prolongado. Isso significa um movimento 10% maior do que no mesmo período, no ano passado.

"A visitação ao Circuito das Águas Paulista têm aumentado a cada ano. E não só no inverno, mas também em datas como Natal, Ano Novo e durante o verão", afirmou Bernardes Junior. "O turista já troca as praias pelas cidades serranas. Aqui há tranquilidade e as cidades são muito próximas, então o turista pode visitar vários municípios", disse o presidente do consórcio. Para julho, mês de férias, são esperados 500 mil visitantes na região.

Além das paisagens e o contato com o ar puro da montanha, o comércio de malhas, forte no circuito, é um dos grandes atrativos. Segundo informou o presidente da Associação Comercial de Serra Negra, Paulo Roberto Endrighi, as vendas de malhas crescem a partir deste feriado. "Não há um levantamento em números que possa mostrar as expectativas, mas sabemos que esse período é o melhor, pois o inverno começa mesmo agora", afirmou Endrighi.

A cidade está preparada, segundo informou o presidente da associação. Somente no quadrilátero central há 400 estabelecimentos comerciais entre lojas de roupas, sapatos, bolsas, artigos de couro, lembranças, bares e restaurantes.

O visitante pode conhecer os atrativos tradicionais da região como o passeio de Maria Fumaça em Jaguariúna, as lojas de porcelana de Pedreira, as igrejas e fazendas históricas de Amparo, o santuário e as cachaças de Monte Alegre do Sul, as malhas de Serra Negra, o esporte de aventura em Socorro, os balneários de Água de Lindoia e Lindoia. Para chegar às cidades serranas o turista pode utilizar as rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro ou Fernão Dias. No site Circuito das Águas há informações detalhadas sobre cada cidade.