Baixada Santista tem blecaute de uma hora

Um blecaute atingiu as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, na Baixada Santista, entre as 8h30 e 9h30 de ontem. Segundo a Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL), o problema ocorreu em uma das transmissoras - a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP). No entanto, a CTEEP não sabe ainda o que provocou a falha na subestação de Cubatão. A CPFL também atende o distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá, mas a região não foi atingida pelo blecaute.