Baixada Santista receberá até 500 mil veículos no Carnaval

Entre 389 e 500 mil veículos deverão utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes para chegar à Baixada Santista no feriado de Carnaval, segundo estimativa da concessionária Ecovias. A contagem de veículos com destino ao litoral se inicia às 0h da quinta-feira, 11, e vai até as 24 horas da quarta-feira, 17.

De acordo com a previsão da concessionária, o movimento deve se intensificar a partir de 14h da sexta-feira, 12, quando será implantada a Operação Descida 7X3.

Os motoristas poderão utilizar a nova pista da Rodovia dos Imigrantes e as duas pistas da Via Anchieta para a descida da serra. A pista Norte da Via Anchieta, normalmente utilizada para a subida, estará liberada somente para veículos de passeio. Caminhões e ônibus descem a serra somente pela pista Sul da Via Anchieta.

A concessionária estima que o tráfego permaneça intenso para a descida até as 24h do sábado, dia 13. No domingo, dia 14, o Sistema Anchieta-Imigrantes será operado normalmente no esquema 5x5 entre 0h e 6h. A partir desse horário, a Operação Descida será novamente implantada e deve vigorar até as 13h. A Operação 5x5 volta a ser implantada no período da tarde.

Retorno

De acordo com a previsão da Ecovias, o movimento de retorno à capital deve começar já no domingo a partir das 18 horas, quando será implantada a Operação Subida 2x8. O motorista que segue para São Paulo poderá optar pelas pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes ou pista norte da Via Anchieta.

A operação ficará montada até as 22 horas. Após esse horário, o sistema volta a operar em 5x5, seguindo assim até as 17 horas de segunda-feira, 15. A partir de então, a concessionária volta a disponibilizar oito pistas para a subida da serra. Na terça-feira, a Operação Subida será implantada a partir das 10h e seguirá até as 20 horas da quarta-feira de Cinzas.