Baixa umidade do ar volta a deixar SP em estado de atenção

SÃO PAULO - A Defesa Civil de São Paulo informou que toda a capital paulista entrou em estado de atenção nesta sexta-feira, 20, devido ao baixo índice de umidade relativa do ar, que está torno de 30 %. Esse índice pode cair mais durante a tarde.

De acordo com a Defesa Civil, às 18 horas, o estado de atenção retorna para observação, pois a tendência é que o índice da umidade relativa do ar aumente.

A recomendação da Defesa Civil é que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h, e não pratique exercícios entre as 11h e 15h. É aconselhável a ingestão de bastante líquido para evitar desidratação.

A Defesa Civil alerta ainda às pessoas para que não coloquem fogo em terrenos baldios e vegetação seca, pois a baixa umidade relativa do ar pode aumentar as chances de incêndio nas pastagens e florestas. Além de destruir a fauna e a flora, o fogo provoca o empobrecimento do solo e pode propagar-se em direção a indústrias, estabelecimentos comerciais e centros urbanos.