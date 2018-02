Baixa umidade do ar pode colocar SP em estado de atenção neste sábado

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo continua sofrendo com o tempo seco neste sábado, 16. Às 11h, a umidade relativa do ar estava entre 40% e 45%, o que, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), está bastante abaixo do normal. Se o número baixar ainda mais, São Paulo poderá entrar novamente em estado de atenção, como aconteceu na tarde desta sexta-feira, 15. A qualidade do ar atingiu 30%. Quando a umidade fica entre 12% e 20% é decretado estado de alerta.

As regiões da cidade que mais sofrem com a baixa umidade, neste sábado, são os bairros de Cidade Ademar (43%) e M'boi mirim (42%). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível recomendável para a saúde humano é acima de 60%. Nessas circunstâncias, de acordo com o CGE, é recomendável evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 horas e 16 horas, evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico para olhos e narinas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve continuar seco no fim de semana, melhorando apenas na segunda-feira, 18. Há 12 dias não chove na capital paulista. Segundo o CGE, a última chuva foi registrada em 4 de julho.