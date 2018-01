Baixa umidade do ar coloca São Paulo em estado de atenção

A baixa umidade do ar em São Paulo fez a Defesa Civil decretar estado de atenção na cidade. Às 12h23, a umidade estava em 23,6% na região de Congonhas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). À tarde, a umidade deve cair ainda mais, podendo ficar abaixo dos 20%.

Nesta quarta, o dia continua estável, com sol e ar seco. Às 13 horas, a cidade registrava temperaturas em torno dos 30ºC. E, durante a tarde, o calor ainda deve aumentar.

Sem chuva, céu fica aberto na cidade, que destaca a camada de poluição. Foto: Evelson de Freitas/AE

Depois de 8 dias sem chuva, a previsão é que a chegada de uma frente fria provoque temporal na tarde da quinta-feira, 3. Apesar da previsão de chuva, a temperatura deve chegar aos 32ºC na capital.

Na sexta, há previsão de chuva em todas as áreas do Estado e queda de temperatura. A máxima não deve passar dos 23ºC na sexta e dos 22ºC no sábado.