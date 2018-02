Baixa umidade deixa SP em estado de atenção

A capital paulista entrou em estado de atenção ontem à tarde por causa da baixa umidade do ar. A umidade ficou entre 25% e 35% às 15h15, segundo a Defesa Civil. O domingo permaneceu com o tempo seco e estável o dia todo, com baixos índices de umidade relativa - em média, foram de 30%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Não havia também previsão de chuva para o fim da noite de ontem. Por volta das 17 horas, a estação meteorológica de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, registrou temperatura de 32ºC e umidade relativa de 27%, segundo o CGE.