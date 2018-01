Baixa umidade deixa SP em estado de alerta

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo está em estado de atenção por conta do baixo índice de umidade relativa do ar, que chegou a cerca de 18% no período da tarde, segundo decreto da Defesa Civil municipal, anunciado por volta das 16h30 desta sexta-feira, 20.

De acordo com a Defesa Civil, às 18 horas, o estado de atenção retorna para observação, pois a tendência é que o índice da umidade relativa do ar aumente.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o estado de alerta é considerado quando a medição do índice de umidade relativa do ar está entre os 12% e 20%. Abaixo dos 12%, já é considerado estado de emergência. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.