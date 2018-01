Baixa umidade deixa SP em atenção novamente Pelo segundo dia consecutivo, a Defesa Civil do município de São Paulo decretou estado de atenção na tarde de ontem por causa da baixa umidade relativa do ar. Para dias de baixa umidade do ar, o órgão recomenda que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h e não pratique exercícios entre 11h e 15h. A ingestão de bastante líquido é aconselhável para evitar desidratação.