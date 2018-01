Baixa umidade deixa São Paulo em estado de atenção

SÃO PAULO - Por causa do tempo ensolarado e seco, a Defesa Civil de São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção na tarde deste domingo, 22, devido à baixa umidade do ar. Quase todas as estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mediram umidade abaixo de 30%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Mirante de Santana, estação automática do Inmet, registrou por volta das 15 horas umidade relativa do ar de apenas 20%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, níveis de umidade do ar abaixo de 12% caracterizam situação de emergência e entre 12% e 20% indicam situação de alerta.

A Defesa Civil também alertou que as condições atmosféricas permanecem desfavoráveis para a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar na Grande São Paulo. As estações meteorológicas registraram nesta tarde temperaturas de 30,1º graus em Pirituba e Jaraguá, na zona noroeste, e de 27,5 graus em Parelheiros, na zona sul.

A tendência para toda a semana é que a massa de ar seco e quente no centro do País, associada a um bloqueio atmosférico, continue impedindo o avanço e a formação de sistemas que tragam chuva ao Sudeste. A previsão é de uma semana de calor, com temperaturas ultrapassando os 30 graus e, também, de baixa umidade, que pode colocar a cidade em estado de atenção durante toda a semana.

A recomendação da Defesa Civil é que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10 horas e 17 horas e não pratique exercícios entre as 11 horas e 15 horas. É aconselhável também a ingestão de bastante líquido para não ter problemas de desidratação.