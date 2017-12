Baixa umidade deixa São Paulo em alerta Toda a capital paulista entrou em estado de alerta no começo da tarde de ontem, quando o índice de umidade relativa do ar caiu para 18 %, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A umidade do ar reduzida aumenta os níveis de dióxido de enxofre e material particulado, por causa das piores condições de dispersão. Com isso, surgem ou são agravadas doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares.