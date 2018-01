Quatro dicas para comprar alimentos na Vila Matilde

As lojinhas ao redor da Praça da Toco são típicas de comércio de bairro. Uma delas é a quitanda do português Henrique Francisco da Costa, desde 1968 no número 380 da Rua Dona Matilde. Veja outras três sugestões que ajudam a abastecer a despensa sem precisar ir ao supermercado.

1 Casa Montalegre Misto de açougue, empório e loja de vinhos, a Montalegre oferece uma variedade de produtos. Há pães para o café da tarde até carnes que vão para a churrasqueira. Av. Marcondes de Brito, 150. Segunda a sábado, das 7h30 às 20h. Domingo até as 13h.

2 Pomar Feira Limpa Lugar que facilita a vida de quem não pode ir à feira de rua. Frutas difíceis de manusear são vendidas já descascadas e embaladas. Anexo ao pomar, funciona uma pastelaria. R. José Mascarenhas 1262. Segunda a sábado, das 8h às 20h. Domingo até as 14h.

3 Mon Cheese A casa de frios Mon Cheese fica em frente à Praça da Toco e oferece aos moradores da região massas, congelados e laticínios. Delivery não cobra taxa de entrega no bairro. Av. Marcondes de Brito, 150. Terça a sábado das 8h30 às 20h30. Domingo até as 13h30.

4 Quitanda do Seu Henrique Localizada na R. Dona Matilde, 380, a 'Quitanda do Seu Henrique' é a mais tradicional do bairro. O português vende frutas, legumes, verduras há 47 anos na Vila Matilde. Aberto das 7h às 19h.